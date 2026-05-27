Израел обяви ливанските територии южно от река Захрани за "военна зона"

Израелската армия тази вечер предупреди, че обявява цялата територия в Ливан южно от река Захрани, която тече на около 40 километра от границата между Израел и Ливан, за “военна зона”, предадоха Франс прес и БТА.

В публикация в социалните мрежи, която изглежда потвърждава края на крехкото примирие между Израел и ливанската шиитска групировка “Хизбула”, полковник Авишай Адрае, арабскоговорящ говорител на израелската армия, призова всички жители в този район да се евакуират на север от брега на река Захрани.

“С оглед на продължаващите нарушения на условията на примирието от терористичната организация “Хизбула” (израелската армия) ще действа срещу нея с голяма сила”, каза той.

“Засилваме операциите си в Ливан, за да нанесем още по-жестоки удари на “Хизбула“, заяви генерал-лейтенант Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелската армия по време на церемония по получаването на самолет цистерна за военновъздушните сили на страната.

“Тази мисия се изпълнява методично, на всички фронтове - във въздуха и по суша - с отговорност и решителност, срещу отслабен и силно разбит враг“, каза той във видео от церемонията, разпространено от пресслужбата на израелската армия.

„Хизбула” използва широк спектър от заплахи срещу нас, по-специално дронове с експлозиви“, добави Замир, като обеща да продължи „безмилостните усилия за нанасяне на тежки щети на врага, както на фронтовата линия, така и в тила“.