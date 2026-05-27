Фон дер Лайен обсъди със Зеленски пътя на Украйна към ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че е обсъдила в телефонен разговор с президента Володимир Зеленски пътя на Украйна към членство в ЕС. Това написа тя в своя публикация в социалната платформа Екс.
„Предстоящите седмици ще бъдат важни за предприемането на решителни стъпки напред в процеса на присъединяване“, написа тя.
Фон дер Лайен добави, че Европа продължава да подкрепя Украйна в контекста на войната ѝ с Русия.
„Въздушната отбрана и капацитетът за използване на дронове и противодействие на дронове са сред най-неотложните приоритети на Европа в областта на отбраната. И Украйна ще бъде напълно интегрирана в тези усилия“, каза още председателката на Европейската комисия.
On the phone with President @ZelenskyyUA, I reiterated Europe’s full support for Ukraine as Russia doubles down on its brutal war of aggression.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2026
Air defence and drone and counter-drone capabilities are among Europe’s most urgent defence priorities.
