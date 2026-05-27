Премиерът Стьоре: Френският ядрен чадър ще охранява Норвегия

Норвегия ще бъде охранявана от френския ядрен чадър, заяви днес премиерът Юнас Гар Стьоре пред норвежката новинарска агенция Ен Ти Би (NTB), цитирана от БТА.

Ройтерс отбелязва, че това изявление идва на фона на нарастващото в Европа безпокойство относно ангажимента на САЩ към регионалната сигурност.

Стьоре пътува днес следобед до Париж, за да се срещне с президента на Франция Еманюел Макрон.

Двамата подписаха споразумение за отбрана, което включва присъединяване на Норвегия към френската инициатива за ядрено оръжие.