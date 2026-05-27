ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп изтегля изтребители, кораби и всички америка...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22930157 www.24chasa.bg

Премиерът Стьоре: Френският ядрен чадър ще охранява Норвегия

1032
Министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре Снимка: СНИМКА Уикипедия

Норвегия ще бъде охранявана от френския ядрен чадър, заяви днес премиерът Юнас Гар Стьоре пред норвежката новинарска агенция Ен Ти Би (NTB), цитирана от БТА. 

Ройтерс отбелязва, че това изявление идва на фона на нарастващото в Европа безпокойство относно ангажимента на САЩ към регионалната сигурност.

Стьоре пътува днес следобед до Париж, за да се срещне с президента на Франция Еманюел Макрон.

Двамата подписаха споразумение за отбрана, което включва присъединяване на Норвегия към френската инициатива за ядрено оръжие.

Министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)