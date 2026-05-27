Още боеприпаси с химическо оръжие от управлението на Асад намериха в Сирия

Десетки преди това недекларирани бомби и ракети с химическо оръжие, останали от управлението на бившия президент на Сирия Башар Асад, са открити в страната през последните седмици, съобщи днес в доклад Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) в Хага, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Базираната в Хага организация заяви, че нейните експерти са успели да изследват „необявени локации с висок приоритет“ в началото на месеца.

„Десетки необявени химически муниции като авиобомби и ракети са открити на няколко от тези места“, пише в доклада.

Когато Сирия се присъедини към Организацията за забрана на химическите оръжия през 2013 г., тя твърдеше, че химически оръжия са разположени на 26 места в страната. ОЗХО обаче заяви, че има основания да смята, че Сирия разполага с още 100 обекта.

След свалянето на Асад през декември 2024 г. новите власти обещаха да унищожи всички останали химически оръжия.