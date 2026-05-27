Папата оказа помощ на припаднал от горещините мъж на площад “Свети Петър“

Папа Лъв Четиринадесети оказа днес помощ на мъж, присъстващ на обща аудиенция на площад “Свети Петър“ във Ватикана, след като той припадна, предаде ДПА, позовавайки се на местни италиански медии.

На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Светият отец се втурва към мъжа, за да провери състоянието му. След това припадналият е отведен с инвалидна количка.

Папата провежда обща аудиенция на площад “Свети Петър“ всяка сряда сутрин, пише БТА.

Температурите днес по обед в Рим достигнаха 30 градуса.

Според агенция „АДН Кронос“ мъжът е паднал на земята, вероятно заради прилошаване вследствие на горещото време.

Той е чакал на опашка в очакване да се ръкува с папата.

Веднага след като главата на мъжа е била покрита и той е бил отведен, папа Лъв Четиринадесети е продължил с аудиенцията си по план.