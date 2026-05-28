САЩ нанесоха нови "отбранителни удари" по Иран

Американската армия тази нощ нанесе нови "отбранителни удари" срещу Иран, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

По-рано новинарска агенция Фарс предаде, че в 1:30 ч. местно време в района на иранския пристанищен град Бандар Абас са се чули три взрива, уточнява БТА. Противовъздушната отбрана на града бе "активирана за няколко минути".

Междувременно представител на американската армия заяви за Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

АП от своя страна предаде, като се позова представители на Вашингтон, че силите на Централното командване на САЩ са свалили четири ирански дрона камикадзе в района на Ормузкия проток. САЩ са поразили и иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас, която е била в готовност да изстреля пети дрон.

По-рано в сряда Тръмп заяви на правителствено заседание, че САЩ напредват в усилията за урегулиране на конфликта, въпреки че преговорите между Вашингтон и Техеран все още не са дали ясен резултат.

Тръмп се стреми към сключването на споразумение за отварянето на Ормузкия проток. Освен това президентът се нуждае от убедителен аргумент, че ядреният капацитет на Иран е отслабен достатъчно, за да може САЩ да обявят победа и да се сложи край на конфликта, който няма голяма подкрепа сред републиканците, отбелязва АП.

Тръмп отхвърли твърденията, че насрочените за ноември междинни избори могат повлияят на стратегията му спрямо Иран. "Не ме интересуват междинните избори", заяви в сряда американският лидер.

САЩ нанесоха удари в Южен Иран и в понеделник, като посочиха, че целта е била да се защитят "американските войски от заплахи, създавани от иранските сили".

Председателят на комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи тази нощ заяви, че реториката на Тръмп "няма да принуди Ислямската република да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите срещу страната".

"Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение", написа Азизи в социалната мрежа Екс.