Делото срещу Саркози за незаконно финансиране от Либия приключи на втора инстанция

Приключи делото на втора инстанция срещу бившия френски държавен глава Никола Саркози по обвинение в незаконно финансиране предизборната му кампания през 2007 г. от Либия, като той отново заяви, че е невинен, предаде ДПА.

"Невинен съм и не мога да повярвам, че през 2026 г. във Франция някой бива признаван за виновен за неща, които не е извършил и за които не са открити никакви доказателства в хода на продължило 14 години разследване", заяви 71-годишният Саркози пред съда, цитиран от БТА.

Кристоф Ингрен, един от четиримата защитници на бившия президент, каза пред съда, че не може да се постанови присъда само въз основа на хипотеза. По думите на адвоката обвинението не се основава на доказуеми деяния, а на предполагаеми намерения.

На първа инстанция Саркози бе признат за виновен в участие в престъпна организация и получи присъда от пет години затвор по делото, което е уникално за новата история на Франция. През 2025 г. той прекара няколко седмици в затвора, въпреки че обжалва присъдата.

Първоинстанционният съд прецени, че липсват доказателства предизборната кампания на Саркози от 2007 г. действително да е била финансирана от режима на бившия либийски лидер Муамар Кадафи. Въпреки това съдът прие, че както Саркози, така и близки до него лица са се опитали да си осигурят тези средства.

Бившият президент винаги е отхвърлял обвиненията.

Както и на първа инстанция, прокуратурата поиска Саркози да получи присъда от седем години затвор по обвинение в участие в престъпна организация и незаконно финансиране на предизборната кампания. Бившият президент също така е обвинен в присвояване на държавни средства.

Саркози не за първи път се сблъсква с френската правосъдна система, но делото за незаконно получаване на пари от Кадафи е най-сериозното.

Преди краткия си престой в затвора Саркози беше задължен да носи електронна гривна в продължение на три месеца, след като беше признат за виновен в корупция и незаконно упражняване на влияние - обвинения, които той отрича.