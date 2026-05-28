Арестуваха бивш служител на ЦРУ, в дома му открили златни кюлчета за над 40 млн. долара

Бившият служител на американското правителство Дейвид Раш е арестуван, след като следователи от ФБР открили стотици златни кюлчета на стойност над 40 милиона долара в дома му във Вирджиния, съобщава Би Би Си.

Според съдебни документи през миналата година Дейвид Раш е подал няколко искания до американското правителство за получаване на кюлчетата за разходи, свързани с работата. В жалба, подадена миналата седмица, той е обвинен в престъпна кражба на публични средства.

Според „Ню Йорк Таймс" Раш е заемал висша длъжност в ЦРУ доскоро.

Той е арестуван и е намира в ареста до изслушването му тази седмица. Адвокатът му е отказал коментар.

Агентите открили и около 2 милиона долара в американска валута в дома на Раш, заедно с 35 луксозни часовника, много от които Rolex.

Ръш, който според съдебните документи е имал достъп до строго секретна информация, е обвинен също така, че е излъгал за образованието и военната си служба при кандидатстването за държавната си длъжност, както и че е взел неправомерно военен отпуск, за който е получил заплата в размер на хиляди долари.

Той бивш висш служител в американска държавна агенция във Вирджиния.

Попитана за случая с Раш, ФБР заяви в писмена декларация, че е арестувала лице на 19 май след сигнал от ЦРУ.

Правителството също така не успяло да открие никакви данни, че Раш е предоставял информация на работодателя си относно разпореждането с валутата или златните кюлчета, които е получил във връзка с работата си.

След това на 18 май ФБР изпълнило заповед за претърсване на дома на Раш във Вирджиния.

По време на претърсването агенти на ФБР са иззели около 303 златни кюлчета, всяко от които тежи около един килограм. Въз основа на текущата цена на златото, приблизителната стойност надхвърля 40 милиона долара, добавиха те.

Съдебните документи не посочват защо Раш е държал златните кюлчета и валутата в дома си.