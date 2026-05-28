Украйна планира още удари навътре в руска територия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в редовното си вечерно видеообръщение, че се планират още удари навътре в руска територия, предадее ДПА.

Зеленски отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Москва, че тя "ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася". Украинският лидер добави, че основна мишена остава руската нефтена промишленост, понеже Киев се стреми да намали приходите на Москва от износ на енергоносители, пояснява БТА.

През последните седмици Зеленски публикува в социалните мрежи редица видеа и снимки, на които се вижда как украинската армия поразява обекти в Русия. Руските власти заявиха, че при атаките е имало цивилни жертви, както и материални щети по граждански обекти.

В края на миналата седмица Русия обвини Украйна в извършването на смъртоносен удар по общежитие в град Старобелск в контролираната от Москва Луганска област, като по последни данни при атаката са убити 21 души, много от които са момичета на възраст между 14 и 18 г.

Генералният щаб на украинската армия каза, че ударът е бил насочен към команден център за дронове.

Президентът на Русия Владимир Путин разпореди ответни мерки и в неделя руските сили предприеха масирана атака, при която срещу Украйна беше изстреляна и балистична ракета със среден обсег "Орешник".

Руското външно министерство призова чужденците да напуснат украинската столица заради предстояща серия от атаки по обекти на украинската отбранителна индустрия в Киев. Ведомството посочи, че планираните удари са ответна мярка за убийството на цивилни в Старобелск.