Танкер с руски петрол за Куба се е отклонил от курса си

Танкер. Снимка: Източник: Pixabay

Танкер, натоварен с 300 000 барела руски суров петрол за Куба, се е отклонил от курса си към Карибите, предаде Ройтерс, като се позова на данни от специализирания сайт за проследяване на кораби Ел Ес И Джи (LSEG).

Танкерът "Юниверсъл" (Universal) е отплавал от руско пристанище в Балтийско море през април, уточнява БТА.

Куба изпитва тежък недостиг на гориво и в страната има чести спирания на тока. 

Откакто през януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му бяха задържани от американските сили, САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба. Освен това американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на всяка друга страна, която изпраща суров петрол за Куба.

Последната доставка на петрол до Куба бе осъществена в края на март от плаващия под руски флаг петролен танкер "Анатолий Колодкин". 

