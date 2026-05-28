Германия ще засили мерките срещу трафика на хора

Германското правителство одобри законопроект, който предвижда нови мерки за борба с трафика на хора, предаде ДПА.

Новите текстове имат за цел да премести фокуса от жертвите и да възложи по-голяма отговорност на трафикантите и на онези, които съзнателно ползват услугите на хора, станали жертва на трафик, пояснява БТА.

Досега само клиенти на принудителна проституция можеха да бъдат преследвани за съзнателно ползване на услугите на трафикирано лице. Реформата ще разшири наказателната отговорност към други области, в които експлоатацията е често срещана, включително строителството и козметичната индустрия.

Това означава, че клиенти на салон за маникюр, например, могат да бъдат преследвани, когато лицето, което им прави маникюра, е влязло в страната чрез трафикантска мрежа.

В момента малко случаи на трафик на хора стигат до съда, посочва ДПА.

В оценка от 2021 г. на законите, насочени към борба с трафика на хора, експерти от Института за криминологични изследвания в Долна Саксония стигнаха до заключението, че начинът, по който се прилага законът за защита на жените, предлагащи платена любов, в някои от 16-те федерални провинции на Германия, може да пречи на успешните усилия за борба с трафика на хора.

"Ще запълним пропуските в закона – и при това ще се фокусираме по-специално върху търсенето", заяви министърката на правосъдието Щефани Хубих.

Не трябва да остава ненаказан никой, който се възползва от "съвременното робство", като съзнателно ползва такива услуги, добави Хубих.

Наказанията за трафик на хора също ще бъдат увеличени съгласно законопроекта.

Понастоящем трафикът на хора се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години. Особено тежките случаи, свързани с насилие, отвличане, организирана престъпна дейност или непълнолетни, могат да бъдат наказвани с лишаване от свобода до 10 години.

Съгласно законопроекта наказанията за всички престъпления, свързани с трафик на хора, ще бъдат увеличени до 10 години.