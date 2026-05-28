САЩ пак включиха докладчика на ООН за Палестина в списъка със санкции

Франческа Албанезе Снимка: КАДЪР: Екс/@FranceskAlbs

САЩ отново включиха специалния докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе в списъка си със санкционирани лица, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на финансите.

САЩ наложиха санкции на Албанезе през юли 2025 г. с аргумента, че тя се опитва да подтикне Международния наказателен съд да предприеме действия срещу американски и израелски официални лица и компании. Санкциите срещу Албанезе, която нееднократно е заявявала, че действията на Израел в ивицата Газа представляват геноцид, забраняват на американски граждани и компании да имат бизнес отношения с нея.

По-рано този месец името на Албанезе бе премахнато от списъка със санкции, след като американският федерален съдия Ричард Лиън временно блокира наказателната мярка с мотива, тя е в нарушение на правото на свободно изразяване.

Тричленен състав на Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия в петък разпореди временно спиране на изпълнението на решението на Лиън и това даде възможност на американското правителство отново да включи Албанезе в списъка си със санкции. Апелативният съд посочи, че налага "административното спиране", което е процедурна мярка и "не трябва да се тълкува по никакъв начин като решение по същество" в полза на някоя от страните.

