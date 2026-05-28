Кандидат за президент на Бразилия се срещна с Джей Ди Ванс и Марко Рубио

Флавио Болсонаро, един от водещите кандидати на насрочените за октомври президентски избори в Бразилия, заяви, че в сряда се е срещнал с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след като ден по-рано бе приет от президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом предаде Ройтерс.

Флавио Болсонаро заема сенаторски пост и е син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда по обвинение в организирането на опит за държавен преврат.

Болсонаро-младши неотдавна призна, че е поискал пари за финансиране на филм за баща си от бразилски банкер, осъден по обвинения в корупция. След като този случай стана публично известен, Флавио Болсонаро започна да губи подкрепа в предизборните анкети. Въпреки това проучванията на общественото мнение засега сочат, че той най-вероятно ще се яви на балотаж с настоящия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Флавио Болсонаро заяви, че разговорите, които тази седмица е провел с висши представители на правителството на САЩ, са били фокусирани върху борбата с организираната престъпност, добива на редкоземни елементи и защитата на свободата на словото.

Лула да Силва по-рано този месец също се срещна с Тръмп в Белия дом.