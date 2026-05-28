КМГ: Шън Ицин участва в церемонията по откриването на 7-ата среща на представители на местните власти от Китай и страните от ЦИЕ

Седмата среща на представители на местни власти от Китай и страните от Централна и Източна Европа и Международната седмица на сътрудничеството и обмена между побратимените градове бяха открити в Дзинан на 26 май. Шън Ицин, член на Държавния съвет на Китай, присъства на церемонията по откриването и произнесе реч.

Шън Ицин заяви, че механизмът за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ е постигнал плодотворни резултати през 14-те години от създаването си. Той продължава да играе важна роля в насърчаването на координираното развитие на двустранните отношения, регионалното сътрудничество и отношенията между Китай и ЕС. Местното сътрудничество, като важен компонент от механизма, трябва да се придържа към отворено партньорство, да укрепва стратегическото съгласуване, да задълбочава взаимното обучение между цивилизациите и да насърчава обмена между хората, като непрекъснато издига сътрудничеството на нови висоти.

Чуждестранните гости, присъстващи на срещата, заявиха, че Китай е надежден и важен партньор. Те също така изявиха готовност да работят за улесняване на съвместни проекти, които са от полза за препитанието на хората, като непрекъснато допринасят за развитието на отношенията между страните от Централна и Източна Европа и Китай.