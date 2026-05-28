САЩ с нов удар по наркотрафиканти в Тихия океан

Въоръжените сили на САЩ са поразили още един плавателен съд на наркотрафиканти. Снимката е илюстративна.

Американската армия заяви, че в сряда е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, като при удара са загинали двама души, предаде ДПА.

"Разузнаването потвърди, че плавателният съд е минавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е участвал в операции за наркотрафик", пише в публикувано в социалната мрежа Екс изявление на Южното командване на САЩ.

Агенция ДПА отбелязва, че не е могла да потвърди информацията за участието на плавателния съд в трафик на наркотици чрез независим източник, съобщава БТА.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международния трафик на наркотици.

Някои критици предупреждават, че смъртоносните атаки в международни води  нарушават международното право.

Според официални данни убитите в хода на американските военни операции в региона вече са над 100.

