САЩ санкционираха нов ирански орган за контрол на Ормузкия проток

САЩ наложиха санкции върху орган, който Иран сформира, за да контролира корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на финансите.

Ислямската република обяви на 15 април, че официално създава нова структура, наречена Управление за контрол върху Персийския залив (Persian Gulf Strait Authority), припомня БТА.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция затвори стратегически важният морски път, през който минават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на 28 февруари, след като Израел и САЩ атакуваха Ислямската република.

В публикуваното в сряда изявление на американското министерство на финансите пише, че всеки, който си сътрудничи с Управлението за контрол върху Персийския залив, може да попадне под американски санкции.

"Поредният опит на иранските военни да изнудват глобалната морска търговия е доказателство, че инициативата "Икономическа ярост" е довела режима отчаяна нужда от пари", заяви американският министър на финансите Скот Бесънт.

Управлението за контрол върху Персийския залив миналата седмица публикува карта, с която потвърждава претенциите на Техеран над широк участък от стратегическия морски път.