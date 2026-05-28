ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румяна Бъчварова: Трябва да стигнем до съдебна сис...

Времето София 21° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22930912 www.24chasa.bg

„Мета“ пуска платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp

1904

Американският технологичен концерн „Мета“ (Meta) въвежда платени версии на основните си приложения - „Фейсбук“ (Facebook), „Инстаграм“ (Instagram) и „УотсАп“ (WhatsApp), предаде Франс Прес, цитирана от АПА.

Новите услуги „Фейсбук Плъс“ (Facebook Plus), „Инстаграм Плъс“ (Instagram Plus) и „УотсАп Плъс“ (WhatsApp Plus) вече се пускат в световен мащаб, съобщи продуктовият директор на „Мета“ Наоми Глейт във видео, публикувано в „Инстаграм“.

Чрез новите абонаментни услуги компанията цели да намали зависимостта си от приходите от реклама и да разшири източниците си на приходи, пояснява БТА.

Според „Мета“ потребителите на „Инстаграм Плъс“ и „Фейсбук Плъс“ ще получат достъп до допълнителни функции, включително разширени анализи, статистики за повторно гледане на истории и повече възможности за персонализиране на профилите.

„УотсАп Плъс“ ще предлага премиум стикери и индивидуални мелодии за известия и обаждания.

Компанията все още не е обявила официално цените, но според медийни публикации абонаментът за „Инстаграм Плъс“ и „Фейсбук Плъс“ ще струва 3,99 долара месечно, а за „УотсАп Плъс“ - 2,99 долара.

В дългосрочен план „Мета“ планира да обедини платените услуги под общата марка „Мета Уан“ (Meta One).

Компанията вече предлага в Европа платени версии на „Фейсбук“ и „Инстаграм“ без реклами, въведени през 2023 г. в съответствие с европейските правила за защита на личните данни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание