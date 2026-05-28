Румяна Бъчварова: Трябва да стигнем до съдебна сис...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

Кая Калас: Европа да не влиза в руски капан относно представителя й на евентуални преговори

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че съюзът не бива да попада в руски капан, обсъждайки кой би представлявал Европа на евентуални бъдещи преговори, предаде Ройтерс.

"Смятам, че това е капан, в който Русия иска да влезем - да обсъждаме кой да говори с тях, при положение, че те вече избират кой е подходящ и кой не", каза Калас при пристигането си за неформална среща на външните министри от ЕС в Кипър.

"Нека не влизаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа", каза тя и допълни: "По тази причина съдържанието е много по-важно от това кой (ще ни представлява)".

Вчера и днес в кипърския град Лимасол се състои неофициална среща на министрите на външните работи от ЕС в т. нар. формат "Гимних". Домакин на събитието е Кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС, припомня БТА.

