Израел е поразил инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха рано тази сутрин, че отново са нанесли удари срещу инфраструктура на шиитското въоръжено движение "Хизбула" в Южен Ливан - въпреки примирието, което официално е в сила от средата на април, предаде ДПА.

От армията посочиха, че мишените й са се намирали в близост до град Тир, крепост на "Хизбула" в Южен Ливан. Към момента не се съобщава за жертви, допълва БТА.

Израелските сили съобщиха също така, че са свалили "подозрителен" летящ обект над район в южната част на Ливан (където действат израелски войски), смятайки, че става въпрос за предполагаема атака с дрон срещу тях.

Твърденията не могат да бъдат провери чрез независим източник.

Примирието беше договорено между Израел и ливанското правителство, което само по себе си не е страна в конфликта. "Хизбула" - проиранската шиитска групировка, отхвърли преговорите с Израел. На практика обаче военните действия между израелските и бойци на "Хизбула" продължат почти ежедневно.