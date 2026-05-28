Вучич: Сърбия се гордее с желязното си приятелство с Китай

Сърбия се гордее с желязното приятелство, което изгражда с китайския народ и ще продължи да развива всеобхватното стратегическо партньорство, заяви днес сръбският президент Александър Вучич в Шанхай, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Днес е последният ден от официалното посещение на Вучич в Китай по покана на китайския президент Си Цзинпин. Вучич посети днес Музея, посветен на Първия национален конгрес на Китайската комунистическа партия и се срещна със секретаря на Комитета на Китайската комунистическа партия в Шанхай Чен Цзин.

„Голямо впечатление ми направи това, че тази страна пази с голямо уважение местата на своята история, защото народът, който знае откъде е тръгнал, знае много добре и накъде отива. Точно в това е силата на съвременен Китай. Тук ясно се вижда колко визията, ангажираността, дисциплината и вярата в собствената държава са важни за успеха на един народ“, написа Вучич в профила си в Инстаграм.

След срещата си с Чен той допълни, че двамата са обсъдили възможности за по-голяма свързаност на Сърбия с Шанхай.

„Поканих господин Чен Цзин да посети Белград, за да се затвърдят допълнително връзките между нашите градове и да се отвори пространство за още по-интензивно сътрудничество в бъдеще“, посочи сръбският президент в Инстаграм.