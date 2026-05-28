Румъния запазва дипломатическото си присъствие в Украйна въпреки заплахите на Русия

Румъния няма да бъде сплашена и ще запази дипломатическото си присъствие в Украйна и в Киев, заяви румънското Министерство на външните работи, след като руското външнополитическо ведомство обяви, че ще бъдат предприети серия от удари по обекти в украинската столица и предупреди чужденците в Киев да напуснат града.

„Заплахата, отправена от руското външно министерство чрез прессъобщение и публикации в социалните медии, представлява сериозно и безотговорно ескалиране на напрежението. Това е заплаха, която, ако бъде изпълнена, би представлявала военно престъпление срещу украинския народ, с тежки последици от гледна точка на международното право“, посочва Министерството на външните работи на Румъния в платформата Екс.

Външното министерство уточнява, че в тази връзка в сряда е бил привикан посланикът на Руската федерация в Букурещ. „По време на разговора на руската страна бе напомнено, че никое съобщение или публикация не отменя законовите задължения на Руската федерация, включително тези, свързани със спазването на международното право“.

„Няма да се поддадем на заплахи. Поддържаме дипломатическото си присъствие в Украйна и в Киев. Украйна има легитимно и неотменимо право на суверенитет и свобода в пълна сигурност“, посочи румънското МВнР.