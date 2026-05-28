Катерина Райхе: Китай постига значителни резултати в икономическото развитие

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На 27 май германският министър на икономиката Катерина Райхе, която е на посещение в Китай, заяви на пресконференция, че индустриалната трансформация и модернизацията на Китай, както и темпът на технологичния му напредък, са спечелили признание и уважение, съобщава КМГ.

По думите ѝ Китай е важен двигател на световната икономика и заема водещи позиции в редица индустрии на бъдещето, като роботиката, изкуствения интелект, възобновяемата енергия и батериите за съхранение на енергия. Тя подчерта, че Китай притежава способността да внедрява иновативни технологии в мащабно производство и по този начин да определя развитието на продуктите и пазарите.

Райхе посочи още, че икономическите връзки между Германия и Китай имат важно значение. Годишният стокообмен между двете страни надхвърля 250 милиарда евро, а около 5000 германски компании са инвестирали в Китай. През 2025 г. преките инвестиции на германските предприятия в страната са се увеличили с 50% на годишна база.

„Икономическите отношения между модерните държави се нуждаят както от конкуренция, така и от сътрудничество. Конкуренцията стимулира собствените способности, а сътрудничеството носи стабилност. Заедно те насърчават иновациите", подчерта германският министър.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

