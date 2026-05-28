Високопоставени политици високо оцениха сътрудничеството между Китай и ЦИЕ

От 25 до 29 май 2026 г. в град Дзинан, провинция Шандун, се проведоха Седмата среща на лидерите на местните власти между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Седмицата на международното сътрудничество и обмен между побратимените градове на Шандун, съобщава КМГ. Форумът беше под мотото „Заедно за бъдещето". В него участваха над 600 китайски и чуждестранни гости от повече от 40 държави, които обсъдиха нови възможности за сътрудничество в области като цифрова икономика, зелена енергия и модерно селско стопанство.

По време на форума високопоставени представители на няколко страни от Централна и Източна Европа, сред които вицепремиерът и министър на междуобщностните отношения на Северна Македония Иван Стойлкович и заместник-председателят на Представителския дом на Парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина Маринко Чавара, дадоха интервюта за Китайската медийна група. Те високо оцениха постиженията на механизма за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, аплодираха успехите в развитието на Китай и изразиха очакване за продължаващо задълбочаване на приятелското сътрудничество с Китай.