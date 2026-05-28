Екипажите на „Шънджоу-21" и „Шънджоу-23" проведоха днес церемония по предаване на ключовете от китайската космическа станция, съобщава КМГ. Тайконавтите от „Шънджоу-21" са изпълнили всички поставени задачи и в следващите дни ще се завърнат на Земята с кораба „Шънджоу-22". Това съобщиха днес от Китайската агенция за пилотирани космически полети
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22931984 www.24chasa.bg
Тайконавтите от Шънджоу-21 ще се завърнат в близките дни
924
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
Още от Свят
НА ЖИВО