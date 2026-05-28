Студенти от Харвард опознават съвременен Китай чрез културен обмен

Група студенти и преподаватели от Харвардския университет участваха в деветдневна образователна и културна програма в Китай заедно със свои колеги от Пекинския университет, съобщава КМГ.

Между 17 и 25 май участниците посетиха Шънджън, Гуейджоу и Пекин, където се запознаха както с модерните технологии и индустрията за електромобили, така и с исторически и културни обекти като Забранения град. Програмата включваше съвместни академични дискусии и практически занимания, сред които традиционно боядисване с индиго.

Организаторите посочват, че инициативата цели да насърчи прекия културен диалог между младите хора от Китай и САЩ, да преодолее стереотипите и да създаде основа за бъдещо сътрудничество в образованието и науката.