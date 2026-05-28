Хонконг откри разширения Терминал 2 на международното летище

Международното летище на Хонконг официално откри новите пътнически зони на Терминал 2 след мащабна модернизация на стойност около 12,9 милиарда хонконгски долара, съобщава КМГ.

Проектът е реализиран в рамките на няколко години и има за цел да увеличи капацитета на летището на фона на растящия пътнически трафик. До средата на юни 15 авиокомпании ще преместят дейността си в новия терминал.

През 2025 г. летището е обслужило 61 милиона пътници, което е ръст от 15% спрямо предходната година. Очаква се Терминал 2 да добави капацитет за още 30 милиона пътници годишно, а общият капацитет на двата терминала да достигне 100 милиона пътници годишно, затвърждавайки ролята на Хонконг като международен авиационен център.