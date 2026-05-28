Тръмп подкрепи Пашинян на предстоящите избори в Армения

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя арменския премиер Никол Пашинян на парламентарните избори в Армения на 7 юни, предаде Франс прес.
АФП отбелязва, че тези избори ще са тест за правителството на Армения, която в последно време прави завой на Запад и се дистанцира от Русия.
Тръмп написа вчера в социалната си мрежа Трут Соушъл, че Никол Пашинян, който се опитва да засили връзките с Брюксел и Вашингтон, се ползва с пълната му подкрепа.
Той направи това изявление ден след посещението на американския държавен секретар Марко Рубио в Ереван.
Рубио отново изрази подкрепата на САЩ за проекта за автомобилен и железопътен коридор, който ще минава през Армения, ще свързва някои региони на Азербайджан и ще носи името на президента Тръмп, пише БТА.
Никол Пашинян прави страната си по-силна, благоденстваща и сигурна, заяви американският президент.
Пашинян благодари на Тръмп за подкрепата с публикация в социалната мрежа Екс.