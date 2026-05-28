ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп пак съди за клевета "Уолстрийт джърнъл" за п...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22932047 www.24chasa.bg

Тръмп подкрепи Пашинян на предстоящите избори в Армения

1248
снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя арменския премиер Никол Пашинян на парламентарните избори в Армения на 7 юни, предаде Франс прес.

АФП отбелязва, че тези избори ще са тест за правителството на Армения, която в последно време прави завой на Запад и се дистанцира от Русия.

Тръмп написа вчера в социалната си мрежа Трут Соушъл, че Никол Пашинян, който се опитва да засили връзките с Брюксел и Вашингтон, се ползва с пълната му подкрепа.

Той направи това изявление ден след посещението на американския държавен секретар Марко Рубио в Ереван.

Рубио отново изрази подкрепата на САЩ за проекта за автомобилен и железопътен коридор, който ще минава през Армения, ще свързва някои региони на Азербайджан и ще носи името на президента Тръмп, пише БТА. 

Никол Пашинян прави страната си по-силна, благоденстваща и сигурна, заяви американският президент.

Пашинян благодари на Тръмп за подкрепата с публикация в социалната мрежа Екс.

снимка: Ройтерс
Никол Пашинян КАДЪР: Екс/@NikolPashinyan
снимка: Ройтерс
Никол Пашинян КАДЪР: Екс/@NikolPashinyan
снимка: Ройтерс
Никол Пашинян КАДЪР: Екс/@NikolPashinyan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание