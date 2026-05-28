Три танкера са атакувани с дронове в Черно море

Дронове СНИМКА: Архив

Има съобщения за атаки с дронове днес срещу три танкера в Черно море в близост до северния турски бряг, предаде агенция Ройтерс, като се позова на турската корабна агенция „Трайбека".

Танкерът „Джеймс Втори", плаващ под флага на Палау, който е без товар в момента, се е намирал на около 50 мили (80 км) северно от района Тюркели в Черно море, когато е станал инцидентът, предаде БТА. Това е било съобщено от логистичната компания, която работи основно с кораби, които преминават или оперират в турските пристанища и проливите Босфор и Дарданели.

Танкерите „Алтура" и „Велора", плаващи под флага на Сиера Леоне и също без товар, са били атакувани в приблизително същия район, допълва агенцията.

Катери на Бреговата охрана са изпратени на мястото за оказване на помощ, а всички членове на екипажите на танкерите са в добро състояние, съобщава още агенцията, цитирана от Ройтерс.

Русия и Украйна често атакуват пристанища и танкери на другата страна, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди повече от четири години. Нито една от двете държави не е поела отговорност за новите предполагаеми атаки, отбелязва Ройтерс.

Турското министерство на транспорта не беше незабавно достъпно за коментар относно инцидентите поради мюсюлманския празник Курбан Байрам.

