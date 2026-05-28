Задържани са трима души за стрелба в магазин в Атина, ранен е собственикът

Гръцката полиция е задържала трима души след случай на стрелба в магазин за мобилни телефони в Атина вчера, съобщи БТА по информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ.

При инцидента е ранен тежко мъж, собственик на търговския обект, който се е намирал в него по време на нападението, се посочва в информацията.

По данни на полицията въоръжен мъж е влязъл в магазина в късния следобед и е прострелял собственика два пъти в областта на бедрата. След нападението е избягал с автомобил, с който са го чакали негови съучастници.

Последвало е полицейско преследване, а колата е била спряна след катастрофа с други три превозни средства. Полицията е задържала трима души, а четвърти заподозрян все още се издирва, информира ЕРТ.

По информация на властите задържаните са от албански произход, като един от тях е известен на полицията от 2022 г. във връзка с участие в друг криминален случай. Пострадалият, който е пакистански гражданин, е откаран в болница в тежко състояние, но според последната информация той е извън опасност за живота. Разследването по случая продължава.