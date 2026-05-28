Иран осъди американската атака близо до пристанищния град Бандар Абас

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаел Багаи заяви, че Техеран осъжда днешната американска атака срещу райони в близост до иранския пристанищен град Бандар Абас, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Иран също така изразява солидарност с Оман след "заплахите на американски официални представители", подчерта Багаи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да взриви Оман, ако страната не се "държи правилно като всички останали" по отношение на контрола над Ормузкия проток.

По-рано новинарска агенция Фарс предаде, че в 1:30 ч. местно време в района на иранския пристанищен град Бандар Абас са се чули три взрива. Противовъздушната отбрана на града бе "активирана за няколко минути".

Междувременно представител на американската армия заяви за Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток.