"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение в Швеция, предаде Ройтерс, позовавайки се на правителството на скандинавската страна.

Зеленски ще се срещне с шведския премиер Улф Кристершон и с министъра на отбраната Пол Йонсон в Упсала, северно от столицата Стокхолм, предаде БТА.

В 13:00 ч. (14:00 българско време) Зеленски, Кристершон и Йонсон ще дадат съвместна пресконференция на тема "международно сътрудничество в сферата на авиацията", като вероятно това се отнася до свръхзвуковите изтребители "Грипен" Ф-39Е на шведската компания СААБ, обяви шведската обществена телевизия Ес Ве Те.

"На срещата се очаква лидерите да обсъдят руската агресия и двустранното отбранително сътрудничество между Швеция и Украйна", каза още шведското правителство.

Според шведски медии правителството ще обяви дарение на изтребители "Грипен" Ф-39С и Ф-39D за Украйна.