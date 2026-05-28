ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп пак съди за клевета "Уолстрийт джърнъл" за п...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22932304 www.24chasa.bg

Руското разузнаване: НАТО се подготвя за мащабен конфликт на изток

1612
Руското разузнаване: НАТО се подготвя за мащабен конфликт на изток. Снимка: pixabay

Началникът на руското външно разузнаване Сергей Наришкин днес обвини военния съюз НАТО, че предприема практическа подготовка за „мащабен конфликт на изток", предаде БТА по информация на Ройтерс.

Той каза още, че ЕС се въоръжава с бързи темпове и се превръща във военен съюз, „насочен срещу Русия".

„Успоредно с това Северноатлантическият алианс последователно увеличава военния си потенциал на източния фланг, поддържа там висока интензивност на разузнавателната и учебно-тренировъчната дейност, модернизира съществуващата инфраструктура и изгражда нова", заяви Наришкин, цитиран от ТАСС, на международна среща на висши представители от сферата на сигурността в рамките на първия Международен форум по сигурността под егидата на Съвета за сигурност на Русия.

Според Наришкин европейците „се опитват да провалят всякакви опити на Русия за мирно уреждане на украинския конфликт и оказват всестранна военна и финансова подкрепа на неонацисткия режим в Киев". По думите му Европа говори за „стратегическо изтощение, а след това и поражение на Русия" и „за европейските елити е изгодно да удължават украинския конфликт колкото може по-дълго".

„При това в Брюксел и в столиците на отделните страни е взето решение да си затварят очите пред всякакви злодеяния на киевската хунта, колкото и рязко да контрастират те с прословутите демократични и правозащитни ценности", отбеляза Наришкин.

Той посъветва Запада да не проверява дали епохата на ядреното възпиране е приключила.

„Редица корпорации, които се занимават с информационни технологии, прогнозират, че в бъдеще технологията на изкуствения интелект ще може да повлияе на баланса на силите и на установения ред на ядрено сдържане. Стига се до гръмки изявления, че ерата на ядреното сдържане е приключила. На това може да се отговори само с едно – ерата на ядреното сдържане, слава богу, дори още не е започнала. И аз не бих посъветвал ястребите в западния лагер да проверяват достоверността на това твърдение", добави той.

Руското разузнаване: НАТО се подготвя за мащабен конфликт на изток. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание