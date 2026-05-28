Над 200 мигранти са открити южно от гръцкия остров Крит през изминалата нощ

Бреговата охрана на Гърция установи над 200 мигранти до остров Крит Снимка: 24 часа архив

Поне 202 мигранти са открити през изминалата нощ при четири различни операции южно от остров Крит и в района на островчето Гавдос, съобщи БТА по информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Операциите са били координирани от Единния координационен център за издирване и спасяване и са проведени от гръцката брегова охрана. Мигрантите са били в четири лодки, забелязани да плават в района на Йерапетра към Гавдос.

Локализирането е било осъществено от въздушни и плавателни средства на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс.

104 от мигрантите са прехвърлени в пристанището Кали Лименес, а 99 в Гавдос.

Засиленият поток от мигранти към Крит предизвиква безпокойство, защото само за два дни там пристигнаха около 400 души.

През 2024 г. и 2025 г. маршрутът от Либия, Судан, Египет и Бангладеш към Крит и Гавдос отбеляза рязко увеличение на мигрантския поток. Според „Катимерини" през 2025 г. на Крит и Гавдос са пристигнали около 20 000 мигранти.

