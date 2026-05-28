Солени глоби и засилен трафик към Халкидики за празниците в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

1948
СНИМКА: Архив

Засилен трафик към Халкидики и строги проверки по пътищата очакват шофьорите в Гърция заради предстоящите празници Петдесетница и Свети Дух. Гръцката пътна полиция вече обяви извънредни мерки и денонощен контрол по основните магистрали и туристически маршрути.

Очаква се сериозен поток от автомобили към популярните курорти на Касандра, Ситония и Атон, като най-натоварени традиционно ще бъдат участъците около Солун, Неа Мудания и входовете към трите ръкава на Халкидики.

Полицейските проверки ще бъдат насочени основно към превишена скорост, използване на мобилен телефон по време на шофиране, употреба на алкохол, неправилни изпреварвания и липса на предпазни колани.

Глобите в Гърция остават едни от най-сериозните в Европа. Санкцията за използване на телефон зад волана достига 350 евро и временно отнемане на книжката, а при шофиране след употреба на алкохол глобите могат да надхвърлят 700 евро. При тежки нарушения е възможно и отнемане на регистрационните табели.

От гръцката полиция предупреждават, че контролът по време на празничните дни ще бъде значително засилен както по автомагистралите, така и в туристическите райони и около храмове и манастири, където се очаква голям брой ппоклонници.

Най-интензивен трафик към Халкидики се очаква в петък следобед и събота сутрин, когато хиляди туристи ще потеглят към морските курорти за дългия празничен уикенд.

