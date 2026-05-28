Китай приветства съпротивата на Куба срещу натиска на САЩ

Китай Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Китайският външен министър Ван И заяви днес, че приветства съпротивата на Куба срещу натиска на САЩ, предаде БТА по информация на Франс прес.

Кубинците си спечелиха уважението на международната общност, като показаха непоклатима воля да се съпротивляват на блокадата и на външните намеси, казал вчера Ван на среща с кубинския външен министър Бруно Родригес Париля в централата на ООН в Ню Йорк.

Той изрази отново привързаността на Китай към международната система, в центъра на която стоят ООН и противопоставянето на всяка форма на политика на силата и сплашването.

Куба, която е подложена на американско ембарго от 1962 г., е обект на допълнителен натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп. От януари Вашингтон прилага по отношение на Куба пълно петролно ембарго. На 1 май Тръмп подписа указ, с който ожесточи санкциите срещу Куба. Този месец американското правосъдие повдигна обвинение на бившия кубински лидер Раул Кастро за убийството на американци през 1996 г.

Китай изразява подкрепата си за Куба. Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че Куба е получила 15 хиляди тона ориз от Китай, като се очаква да получи общо 60 хиляди тона.

