Белгия: ЕС трябва да развие обща стратегия по отношение на Русия

Външният министър на Белгия Максим Прево призова Европейския съюз да развие обща стратегия по отношение на Русия, предаде БТА по информация на националната новинарска агенция Белга.

Говорейки преди неформалната среща на външните министри от ЕС в Кипър, Прево заяви, че ЕС в момента се стреми към по-значима роля в бъдещите преговори между Русия и Украйна, особено след като САЩ намалиха своята роля в мирния процес.

„Според мен е дошъл моментът ЕС да заеме място на преговорната маса и да не е просто зрител", каза той. Според него блокът трябва да определи обща позиция в отношенията с Русия - „напълно прозрачно за Украйна".

Един от обсъжданите въпроси е кой да представлява ЕС в бъдещи преговори с Москва. Според Прево все още няма ясен кандидат.

„Не се сещам за име, което да притежава всичките качества, но има мнозина, които в миналото играха водеща роля в Европа", заяви той.

В момента циркулират имената на върховния представител на ЕС Кая Калас, на бившия германски канцлер Ангела Меркел и на президента на Финландия Александер Стуб.

Прево призна за разделенията в ЕС, особено сред страните, които са географски по-близо до Русия, като Балтийските републики, Полша и Финландия, които остават неспокойни по отношение на преките преговори с Москва. Според него все пак тези позиции може да бъдат помирени.

Той предложи Калас да помогне за формирането на по-широка „преговорна група", съставена от представители на „Северна, Южна, Източна и Западна Европа". Същевременно той отбеляза, че твърдата позиция на бившата външна министърка на Естония спрямо Русия означава, че „тя най-вероятно не може да води преговорите".

Прево подчерта също, че ЕС трябва да остане внимателен при общуването с Русия и да продължи да засилва натиска спрямо Москва. „Все още няма белези, че Русия иска да седне на преговорната маса", заяви той.

Според Прево Русия ще продължи да представлява заплаха дори и след примирие.

„Затова и смятам, че е дошло време да играем водеща роля, за да избегнем бъдещи решения по отношение на европейската инфраструктура за сигурност, направени без нас от други държави", заяви белгийският външен министър.