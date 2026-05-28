Правителството на Северна Македония не обмисля провеждане на референдум за ЕС

Отварянето на фондовете от Програмата на ЕС за растеж на Западните Балкани за осъществените в Северна Македония реформи е ясен показател за европейската ориентация на правителството в Скопие, поради което „няма нужда да се губи време и пари на гражданите за референдум" за членство в ЕС. Това е отговорът на правителството на Християн Мицкоски по повод искането на председателя на опозиционния СДСМ Венко Филипче чрез референдум гражданите на Северна Македония да решат дали страната да стане член на ЕС.

„Ние сме за ЕС и това е нашата стратегическа ориентация, която осъществяваме на практика", се казва в позицията на правителството в Скопие, в което се прави препратка към референдума в страната през 2019 г. за промяна на името на държавата в резултат на подписания с Гърция договор от Преспа.

„Правителството на Мицкоски признава, че няма пари да организира референдум, на който гражданите сами да решат за бъдещето си.... Това е поредното потвърждение, че в бюджета няма пари. Говорим това от месеци, защото те (правителството) ежедневно вземат заеми. Има пари само за престъпната групировка ВМРО(-ДПМНЕ)...Няма пари за по-високи заплати, няма пари за минимална работна заплата от 600 евро, няма пари за мерки за гражданите, няма пари за субсидии за фермерите. Няма пари за референдум, на който гражданите да решат съдбата си, бъдещето на семействата си и децата си....Свикайте референдум! Нека гражданите решат!", отговориха от своя страна със съобщение днес от СДСМ.