Компания на Марк Зукърбърг представи изкуствен интелект за разработка на нови лекарства

„Биохъб" (Biohub) - благотворителният научноизследователски център на главния изпълнителен директор на „Мета" (Meta) Марк Зукърбърг и неговата съпруга д-р Присила Чан, представи изкуствен интелект (ИИ) за нови лекарства, предаде Ройтерс. С помощта му е разработен „модел на света" в областта на т.нар. протеиновата биология, чиято цел е да ускори създаването на нови лекарства, съобщи БТА.

Протеините са основните молекулярни машини на тялото, които изпълняват разнообразни роли — от изграждането на клетъчни структури до генерирането на енергия. Проектирането на нови протеини, които да бъдат стабилни и ефективни в човешкия организъм, остава сериозно научно предизвикателство.

От „Биохъб" заявиха, че техният „модел на света" е изграден върху четвърто поколение еволюционно мащабно моделиране (ESM). Тази технология анализира създадените от еволюцията протеини и използва тези данни, за да разбере как работи протеиновата биология.

„Проверихме възможностите на модела и потвърдихме много от неговите прогнози както при имунни заболявания, така и при случаи на рак. Резултатите са много обещаващи. Надяваме се, че след като тези модели бъдат представени публично, други изследователи бързо ще ги внедрят, за да се справят с проблемите, които срещат в лабораториите си", сподели Чан пред Ройтерс.

Фармацевтичните компании все по-често се обръщат към изкуствения интелект, за да стимулират изследователската и експерименталната си дейност, залагайки на нови инструменти за моделиране и за автоматизирани лаборатории с цел повишаване на ефективността.

„Моделът на света" на „Биохъб" се състои от алгоритми с отворен код. Изследователите използваха тези модели за създаването на нови протеинови свързващи елементи за онкологични и имунни цели, които ефективно активират отново имунните клетки при лабораторни изследвания, отбеляза Ройтерс.

„Партнираме си с редица различни организации, които предоставят платформи за биологичен анализ и моделите ще бъдат достъпни там. Но също така разполагаме и с платформата biohub.ai, която позволява на хората да използват моделите директно на нашите сървъри. За тази цел ще осигурим кредити за изчислителна мощ на изследователите", отбеляза пред Ройтерс Алекс Ривс, ръководител на научния отдел в „Биохъб".

Моделите ще бъдат достъпни и на платформи като AWS Bio Discovery и SandboxAQ. Основана през 2015 г., инициативата „Чан-Зукърбърг" обедини усилията си в областта на биомедицинските изследвания под шапката на „Биохъб" през ноември 2025 г. - процес, който включваше и придобиването на стартъпа за изкуствен интелект в биологията EvolutionaryScale.

Двойката е дарила над 7 милиарда щатски долара за благотворителност от 2015 г. насам. Марк Зукърбърг и д-р Присила Чан също така са поели ангажимент да дарят 99 процента от акциите си в „Мета" до края на живота си, предимно чрез проекти на „Биохъб", допълва Ройтерс.