Румъния купува дронове за 30,7 млн. евро чрез инструмента SAFE

Министерството на отбраната на Румъния е подписало договор за закупуване на дронове на стойност 30,7 милиона евро по програмата на Европейския съюз в областта на отбраната SAFE (Security Action for Europe), съобщава телевизия Диджи 24, като се позовава на министъра на отбраната Раду Мируца.

Ще бъдат закупени системи „Mini UAS клас I", предназначени за мисии за наблюдение и разузнаване, предаде БТА.

„Министерството на отбраната току-що подписа с „Куантум системс" (Quantum Systems) договор за доставка на системите „Mini UAS клас I", съгласно условията, одобрени от парламента чрез програмата SAFE", написа във Фейсбук министърът на отбраната Раду Мируца.

Стойността на договора е 30 700 000 евро без ДДС и предвижда доставката на 34 системи „Мini UAS клас I (vector)" и на 15 приспособления „Скорпион", които трансформират системата от „фиксирани криле" към конфигурация „мултикоптер".

Системите ще бъдат доставени през 2027 г. и ще бъдат използвани за мисии за наблюдение.

„Куантум системс (Quantum Systems) е германска high-tech компания, която разработва дронове и системи за въздушно разузнаване с изкуствен интелект. Компанията е основана през 2015 г. близо до Мюнхен и днес е една от най-бързо растящите европейски фирми в отбранителните технологии.

Миналата седмица Европейската комисия подписа споразумението SAFE с Румъния, което предоставя на страната достъп до 16,68 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура. Това е вторият по големина кредит след този на Полша.

Инструментът SAFE позволява на държавите членки да имат достъп до европейски заеми при преференциални условия за спешни инвестиции в сигурността и отбраната. За Румъния финансирането обхваща проекти за оборудване, военни технологии, свързана инфраструктура и транспортни проекти със стратегическо значение.