Депутати от унгарската партия ТИСА предлагат намаляване на заплатите и бонусите за народните представители

Двама депутати от унгарската управляваща партия ТИСА днес предложиха изменения в Закона за дейността на парламента, предвиждащи намаляването на заплатите и бонусите за народните представители, както и на бюджетните средства за парламентарните групи, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Проектозаконът, представен от водача на парламентарната група на ТИСА Андреа Буйдошо и депутата Кинга Калазди-Керекеш, предвижда 40% намаляване на хонорара на членовете на Националното събрание, който се изчислява въз основа на средния национален месечен доход, предаде БТА. Той също се определя и според специфичните позиции в парламента и членства в комисиите.

Законопроектът също така значително стеснява обхвата на надбавките и субсидиите, достъпни за депутатите. Разходите за жилище или хотелски престой ще намалеят с 31%, разходите за наем на офиси с 52%, а бюджетът за персонал, подпомагащ членовете на парламента, с 30 на сто.

Възстановяването на разходи за вътрешни и международни мобилни телефони за представителите ще бъде премахнато, както и средствата, позволяващи на депутатите от Будапеща да претендират месечно за пътни в размер на цената на горивото за 2500 км пробег.