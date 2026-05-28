Протестират румънските митничари, може да има забавяне по границите

Служителите на румънските митници започват от днес протести, предаде БТА. Недоволството е срещу представения за обществено обсъждане законопроект за заплатите в бюджетния сектор, който предвижда единна система на заплатите за бюджетните служители, ограничаване на надбавките и цялостно прилагане на нова 12-степенна схема на заплатите от 1 януари 2027 г. без изключения за определени категории.

Националният синдикат „Меридиан", в който членуват над една трета от работещите в Румънска агенция „Митници", обяви, че започва поредица от протести от днес, съобщава информационният сайт Зиаре. Протестите може да доведат до забавяне по границите, тъй като в знак на недоволство от законопроекта митничарите са обявили, че ще прилагат изключително стриктно всички процедури за митнически контрол.

Протести срещу законопроекта са обявили днес и синдикалистите от здравния сектор, които ще протестират пред Министерството на труда.

Новият закон за заплатите в бюджетния сектор е една от най-важните реформи, с които Румъния се е ангажирала чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Крайният срок за приемането му е 1 юли 2026 г., съгласно НПВУ.

В бюджетния сектор в Румъния работят около 1,28 милиона служители, сочат данни, цитирани в румънските медии.