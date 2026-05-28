Няколко училища в Загреб получиха бомбени заплахи тази сутрин

Няколко училища в Загреб получиха бомбени заплахи тази сутрин. СНИМКА: Архив

Няколко начални и средни училища в Загреб получиха сигнали за поставени бомби тази сутрин, съобщи БТА по информация на хърватската национална телевизия ХРТ.

Учениците са били евакуирани. Полицията е извършила проверки за безопасност. До момента не е открито нито едно взривно устройство.

През месец април тази година в Хърватия имаше вълна от фалшиви съобщения за бомби, поставени в училища, търговски центрове и други институции. В края на месеца бяха арестувани няколко души, а поради специфичния характер на разследването, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Давор Божинович не предостави подробности.

Нови инструкции за безопасност в училищата тогава издаде Министерство на образованието, което изпрати и допълнителни указания до директорите на всички начални и средни училища как да се повиши нивото на сигурност в училищата.

