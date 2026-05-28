ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватското правителство представи антиинфлационни...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22933284 www.24chasa.bg

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетирането на стоките

8164
ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетирането на стоките. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

 Европейската комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу България и още 19 държави от ЕС затова, че не са въвели навреме европейските правила за етикетирането на стоките, предаде БТА. Срокът за въвеждането на промените е изтекъл на 27 март, се уточнява в съобщението.

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите, свързани с природосъобразността на стоките, поясняват от ЕК. Европейските дружества следва да предприемат мерки за предотвратяване на преждевременното остаряване на изделията. Купувачите се предвижда да имат достъп до по-добра информация за гаранцията на стоките, за тяхната издръжливост и за това дали подлежат на поправка.

Комисията дава срок от два месеца за отговор и след това може да реши дали да продължи с наказателната процедура, се уточнява в съобщението.

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетирането на стоките.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание