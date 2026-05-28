Жертвен бик нахлу в бръснарски салон в Истанбул и паникьоса клиентите (Видео)

2020
кадър: Х

Бик, предвиден за жертвено животно за мюсюлманския празник Курбан байрам, е избягал от собственика си и е нахлул през витрината в бръснарски салон в Истанбул, съобщава БТА по информация на портала „Хаберлер".

Животното е счупило стъклото и се е втурнало в салона, намиращ се в квартал Хамидийе на истанбулския район Султанбейли. Клиентите и служителите вътре изпаднали в паника и избягали.

След това бикът излязъл от бръснарницата и продължил да бяга по улиците на квартала, предизвиквайки безпокойство сред населението и водачите. Местните жители се мобилизирали, за да организират залавянето му.

На мястото са били изпратени екипи на общината. След продължителни усилия животното е било овладяно и заловено. Паниката, която предизвикал бикът, както и моментът на залавянето му, са били заснети с мобилен телефон.

В информацията не се съобщава за пострадали хора при инцидента.

