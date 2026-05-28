Най-малко 16 ученички загинаха при среднощен пожар в интернат за момичета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 16 ученички загинаха при пожар, избухнал през нощта в спалните помещения на интернат за момичета в Кения, заяви днес представител на правителството, цитиран от Асошиейтед прес.

Министърът на образованието Юлиус Огамба каза, че 79 души са пострадали при пожара в училището, което има над 800 възпитаници, в района на Гилгил, Централна Кения, предаде БТА.

Причината за пожара все още не е установена. Огамба каза, че властите ще разследват дали училището е спазвало правилата за пожарна безопасност.