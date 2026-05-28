Конференция в Солун отдаде почит на делото на Кирил и Методий и 150 години от Априлското въстание

Генералното консулство на България в Солун и Институтът за балкански изследвания организираха на 27 май 2026 г. международна конференция под надслов „От буквите до вдъхновението", посветена на делото на светите братя Кирил и Методий, техните ученици и значението на кирилицата за развитието на славянската култура и духовност. В рамките на форума беше отбелязана и 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Официалното откриване беше направено от генералния консул на България в Солун Антон Марков. В приветствието си той подчерта, че делото на Кирил и Методий и техните ученици е сред най-значимите цивилизационни достижения в историята на славянските народи. Марков акцентира върху ролята на България в съхраняването и разпространението на славянската писменост и култура, както и върху значението на 24 май като символ на българската духовност.

По време на конференцията приветствие отправи и съветникът и консул в Генералното консулство Чавдар Агайн. Той отбеляза ключовата роля на българската държава и на цар Борис I в развитието на кирилицата чрез дейността на Преславската и Охридската книжовни школи. Агайн обърна внимание и на необходимостта от защита на историческата истина срещу опитите за политическо изопачаване на историята, свързана с делото на Кирил и Методий.

Сред основните лектори беше проф. Константинос Нихоритис от Университета „Македония" в Солун, който представи исторически извори за дейността на учениците на Кирил и Методий и ролята на България за утвърждаването на славянската книжовност. Деспина Манолупулу от Университета „Аристотел" в Солун проследи развитието на писменостите през вековете и влиянието на кирилицата върху съвременния славянски свят.

Проф. Фотини Толуди постави акцент върху академическото сътрудничество между Гърция и България, представяйки съвместни образователни програми между гръцки и български университети.

Специално място в програмата заеха студентите от лектората по български език към Университета „Демокрит" в Комотини. Те представиха литературни откъси и рецитали, посветени на Априлското въстание и българската националноосвободителна борба. Силен емоционален отклик предизвика изпълнението на стихотворението „Възпоминания от Батак" на Иван Вазов на български, гръцки и английски език.

В конференцията участваха представители на дипломатическия корпус, местната власт, академичните среди, студенти и представители на български и гръцки организации.

След края на форума за гостите и участниците беше организиран официален коктейл от Генералното консулство на България в Солун и Института за балкански изследвания.