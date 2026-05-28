Израелската армия съобщи, че е нанесла въздушен удар по Бейрут

Израелската армия съобщи днес, че е нанесла въздушен удар по ливанската столица Бейрут, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Ливанските сили за сигурност казаха, че атаката е била насочена срещу южните предградия на града, които са бастион на проиранското движение "Хизбула", но не уточниха каква точно е била целта.

На снимки от мястото на удара се вижда гъст дим да се издига край сгради.

Междувременно днес най-малко 11 души бяха убити, а 21 - ранени, при израелски атаки в Южен Ливан, съобщи Министерството на здравеопазването на Ливанската република.

Вчера Израел обяви района за "военна зона", отбелязва Ройтерс.

При удар, насочен срещу сграда в град Сайда, са били убити петима души, уточни министерството.

При друго нападение срещу автомобил в същия район бяха убити шестима души, сред които две деца и техните родители.