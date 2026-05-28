Бившият президент на Йемен почина в саудитската столица, където бе в изгнание 11 г.

Бившият президент на Йемен Абд Рабу Мансур Хади почина в саудитската столица. СНИМКА: Pixabay

Бившият президент на Йемен Абд Рабу Мансур Хади почина днес в саудитската столица Рияд, където живееше в изгнание от 2015 г., предаде БТА по информация на Франс прес.

Осемдесетгодишният Хади почина в Рияд, след като здравословното му състояние внезапно се влоши, каза представител на йеменското президентство.

Мансур Хади, който бе избран за президент на Йемен през 2012 г., избяга в Саудитска Арабия, прогонен след началото на йеменската гражданска война, в която едни срещу други воюваха бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран, и силите на правителството, подкрепяни от съседната страна, отбелязва АФП.

През 2022 г. той прехвърли правомощията си на Президентски съвет със седалище в Аден - големия пристанищен град в Южен Йемен.

В Йемен, където хусите контролират голяма част от страната, включително столицата Сана, настъпи нестабилно затишие след сключването през 2022 г. с посредничеството на САЩ на примирие, посочва АФП.

