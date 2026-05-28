Хърватското правителство представи антиинфлационни мерки, въвежда се и нов данък

Хърватският премиер Андрей Пленкович представи днес правителствен пакет с антиинфлационни мерки, включващи и въвеждането на нов данък, съобщи БТА по информация на хърватските медии.

Мерките включват забрана за промяна на всички административни цени, които се определят от държавните органи и предприятия с преобладаващо държавно участие през тази година, информира хърватската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Предвиждат се още мерки в данъчната система, които предимно са насочени към въвеждане на данък върху прекомерните печалби, промени в облагането с патентен данък за занаятчиите, промени в патентното облагане в туризма и премахване на данъка върху доходите от пенсии.

Пленкович подчерта, че целта на мерките е запазване на подкрепата за гражданите и икономиката, когато става въпрос за цените на енергията, най-вече на тока, газта, петролните деривати, занижените равнища на ДДС и пакетите с помощи, които правителството е приемало досега.

По думите му всички досегашни мерки „помогнаха на Хърватия да запази социалната кохезия и всички заедно да преминем през различните кризи и последиците им".

„Мерките са важни, за да защитят хърватските граждани от пренасяне на енергийната криза върху други цени, за да се осигури по-справедливо разпределение на тежестта и да се подпомогне политиката за достъпни жилища, както и да се постигне добро равновесие между растежа и социалното единство", заключи Пленкович.