Антонио Таяни: Италия подкрепя членството на Украйна в ЕС въпреки позициите на партия Лига

Антонио Таяни СНИМКА: Twitter/@Antonio_Tajani

Вицепремиерът и външен министър на Италия Антонио Таяни заяви, че италианското правителство подкрепя присъединяването на Украйна към Европейския съюз, но подчерта, че Киев не бива да изпреварва държавите от Западните Балкани в процеса на разширяване, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Изказването му идва след позицията на коалиционния партньор Лига на вицепремиера Матео Салвини, който вчера обяви, че партията му е "категорично против" членството на Украйна в ЕС, предаде БТА.

"Правителството е за присъединяването на Украйна към Европейския съюз", заяви Таяни по време на среща на външните министри на ЕС в Лимасол.

"Проблемът е във времето. Най-добрата формула се проучва на европейско ниво. Има много предложения на масата, но повтарям: Украйна е добре, ще ѝ помогнем, но е важно да не се пренебрегва присъединяването на Балканите, което е приоритет за нас", добави той.

По-рано партия Лига предупреди, че евентуално членство на Украйна би довело до "икономически и социални вреди" на фона на очакванията Европейската комисия да предложи следващия месец отварянето на първия преговорен клъстер с Киев.

Опозиционната Демократическа партия разкритикува управляващата коалиция, като заяви, че премиерът Джорджа Мелони трябва да се разграничи от Лига, която според партията "продължава да следва проруска програма".

